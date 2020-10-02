Курс биткоина приблизился к $11 тысячам. Что будет дальше

1 октября курс биткоина поднимался до $10 933, за прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 1,8%. В сентябре актив несколько раз предпринимал попытки преодолеть важный уровень в $11 000, но все они заканчивались безуспешно. Об этом пишет РБК.

Что прогнозируют эксперты

Биткоин держится выше отметки в $10 000 наиболее продолжительное количество дней за всю историю, подчеркнул CEO Cryptorg.Exchange Андрей Подолян. Он считает, что технически сейчас ничего не мешает активу пройти в зону $11 200-11 500.

Цена криптовалюты показывает первые признаки бычьего прорыва выше $10 800 и может продолжить расти, пока находится выше 100-часовой скользящей средней, говорит аналитик NewsBTC Аяш Джиндал. По его словам, ключевое сопротивление находится вблизи уровней $10 920 и $10 950.

Эксперт предупредил, что в случае, если биткоин не сможет преодолеть отметки в $10 950, то прорыв может оказаться ложным. Это приведет к вероятному падению курса криптовалюты ниже $10 750. Основная поддержка сформируется на отметке в $10 680, а снижение увеличит шансы на падение ниже отметки в $10 550.

Ведущий трейдер United Traders Алексей Марков допустил, что тот позитив, который сейчас наблюдается на фондовых рынках, может отразиться и на цене биткоина, при этом движение может быть относительно быстрым. Если на рынке появятся высокие торговые объемы, то курс может резко подняться с $11 000 до $12 000.

«Тем не менее, пока мы находимся в консолидации, все попытки угадать момент не очень перспективны», — предупредил Марков.

Чем больше времени биткоин находится в зоне консолидации между $10 000 и $10 500, тем больше потенциала для тестирования ключевого уровня в $12 000, добавил CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко.

Сопротивление находится между $11 500-12 000, и, если оно будет пройдено, то откроется путь к $13 500, оптимистичен эксперт.