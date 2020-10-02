Финмониторинг сообщил о мошенничестве двух компаний — НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) совместно с Государственной налоговой службой и Главным следственным управлением Службы безопасности Украины приняли меры по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщается на официальном сайте Комиссии.

Финмониторинг сообщил о мошенничестве двух компаний — НКЦБФР
Фото: profin.top

Действия проводились в рамках межведомственной рабочей группы, созданной для предотвращения злоупотреблений и нарушения прав инвесторов. Рабочая группа и дальше будет осуществлять меры по отработке финансовых операций и материалов в рамках финансового мониторинга, контроля за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты налогов, а также проверки финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Кто они

Решение о запрете торговли ценными бумагами касается:

  • ЗНПВИФ «Портфельные инвестиции»;
  • ЗНПВИФ «Новые технологии» ООО «КУА «Пруденти».

Сколько наторговали

Общий объем торговли указанными ценными бумагами с начала 2020 года составил 2,8 млрд грн, участниками таких операций были десятки юридических лиц.

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