С 1 января Лондон вводит квоты на 19 категорий металлопроката

С 1 января Лондон вводит квоты на 19 категорий металлопроката

В контексте выхода из Евросоюза правительство Великобритании опубликовало порядок применения собственных защитных мер в отношении металлопродукции зарубежных металлургических предприятий. Меры затронут импорт 19 категорий проката и будут действительны с 1 января 2021 года, сообщает MEPS.

"Стремясь защитить местных сталепроизводителей, Великобритания перенимает систему тарифных квот, функционирующую в ЕС (действует с февраля 2019 года после введения пошлин на алюминий и сталь в США), с внесением ряда изменений. Согласно системе, ключевые экспортёры стальной продукции будут получать определённые объёмы по заявительному принципу ("first-come-first-serve"). Объёмы квот регулируются ежеквартально, неиспользованные тоннажи автоматически переносятся на новый квартал. Любой остаток на конец года будет потерян без переноса на следующий период", - говорится в сообщении.

После того, как регион или страна исчерпают свою квоту, они могут получить доступ к остаточной общей квоте, определённую для данной категории металлопродукции, но только в последнем квартале года. После того, как квота исчерпана, применяется дополнительная 25%-ная ставка пошлины.

Страны с развивающейся экономикой с 1 января могут быть освобождены от действия мер, если их поставки определённой категории проката составляют менее 3% от общего объёма импорта данной категории. Ряд стран, включённых в квоты ЕС, будет исключён из списка Великобритании, потому что их импорт был ниже 3%-ного порога.

Из-под действия квот, принятых в ЕС, Великобританией, в частности, исключены электротехническая листовая сталь, горячекатаный и холоднокатаный нержавеющий лист и полоса, горячекатаный нержавеющий толстолистовой прокат, шпунт, бесшовные трубы (в том числе, из нержавеющей стали).


МинПром по материалам МеталлСервис

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