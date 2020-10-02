Отток капитала из биржевых фондов EM достиг рекордных значений

По состоянию до 25 сентября биржевые фонды (ETF), ориентированные на развивающиеся страны и обращающиеся на биржах США, зафиксировали рекордный с начала июля чистый отток капитала объемом $635,9 млн. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные данные.

Отток капитала из биржевых фондов EM достиг рекордных значений
Фото: finance.liga.net

В предыдущий отчетный период чистый приток капитала в эти активы составил $83.8 млн, а чистый отток с начала года — $15.8 млрд.

Где зафиксирован наибольший отток

Основной отток капитала из ориентированных на развивающиеся страны ETF пришелся на рынок облигаций: эти фонды зафиксировали чистый отток в размере $525,8 млн, из которых $431 млн пришелся на EMB (крупнейший американский ETF, ориентированный на облигации развивающихся стран с активами в $16 млрд).

Наибольший отток капитала в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) пришелся на роSSийские активы (-$61.7 млн): соответствующие фонды акций потеряли чистые $38,7 млн, а аналогичные фонды облигаций — чистые $23 млн.

Абсолютным лидером по оттоку капитала стала Мексика (-$95 млн): соответствующие фонды акций потеряли чистые $60,8 млн, а аналогичные фонды облигаций — чистые $34,1 млн.

Наибольший приток капитала зафиксировали Гонконг/Китай.

Отток капитала с рынков развивающихся стран был обусловлен ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, пессимистическими комментариями представителей ФРС и отсрочкой принятия нового стимулирующего пакета в США.

Азиатско-Тихоокеанский регион:

Наибольший приток капитала — Гонконг/Китай, наибольший отток — Индонезия.

Европа, Ближний Восток и Африка:

Наибольший отток капитала — РоSSия. Ни одна страна этого региона не зафиксировала чистого притока капитала.

Америка:

Наибольший отток капитала — Мексика. Ни одна страна этого региона не зафиксировала чистого притока капитала.

Что такое ETF фонд

ETF (сокращение от Exchange Traded Fund) — это фонды, чьи акции можно купить и продать на бирже. Основывает такой фонд и руководит им компания, которую называют ETF-провайдером. Один провайдер может управлять сразу несколькими фондами.

ETF вкладывает деньги в значительно большее количество активов и не равными частями, а в зависимости от особенностей конкретного фонда.

Сейчас мир переживает бум интереса к ETF. По итогам прошлого года, общая сумма инвестиций в такие фонды составила $6 трлн, а это в два раза больше, чем 4 года назад. По прогнозу инвестиционной компании BlackRock, эта сумма достигнет $12 трлн уже в 2024 г.

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