Revolut планирует покорять Америку и Азию

Финтех-стартап Revolut намерен стать глобальным бизнесом и распространить свою деятельность на новые рынки. Такими планами поделился соучредитель Revolut (Великобритания) Влад Яценко в ходе онлайн-форума Visa Cashless Forum 2020 «Новая реальность, новые вызовы, новые платежи».

Кто в начале списка

Основной рынок присутствии Revolut — европейский. Но вскоре компания планирует выйти на другие рынки.

Как рассказал Влад Яценко, планы по расширению деятельности в регионе Юго-Восточной Европы (в том числе в Украине) есть, но они не приоритетны. Наиболее амбициозная цель Revolut — Америка и Средняя Азия. Здесь компания ожидает большой конкуренции и уже сейчас к ней готовится.

«Мы более универсальная компания, которая является фактически бюджетным и финансовым инструментом. Но этого уже не достаточно. Поэтому нам надо диверсифицировать наш продукт, скажем, инвестировать больше в акции и валютные вклады », — отметил соучредитель Revolut.

Что влияет на выбор рынка

Влад Яценко назвал три основных фактора, которые оценивает Revolut при выходе на новый рынок.

Главным маркером, по его словам, является среда, а точнее, насколько она доступна для финансовых цифровых услуг.

«Мы не спешим выходить на рынки, где используются в основном наличные», — подчеркивает эксперт.

Также важную роль играет ситуация с регуляторами - способствуют ли они выходу на рынок финансово-технологических компаний.

Кроме того, во внимание обязательно берется наличие других игроков на рынке, с которыми придется конкурировать.

Что такое Revolut

Британский банковский сервис Revolut работает с 2015 года. Позиционирует себя как банк без отделений. Все операции выполняются через приложение на смартфоне. Его основной продукт — сервис для обмена валюты без банковской комиссии, в августе 2019 стартап запустил сервис для покупки акций.

Сейчас в компании около 13 млн клиентов по всему миру.

В феврале 2020 компания провела раунд финансирования, в ходе которого ей удалось привлечь $ 500 млн. В июле стартап привлек дополнительные инвестиции в размере $ 80 млн. Инвесторы оценили компанию в $ 5,5 млрд.

Один из основателей Revolut — украинец Владислав Яценко.