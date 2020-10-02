ЕБРР ухудшил прогноз по росту ВВП Украины
Реальный ВВП Украины в 2020 году сократится на 5,5%, а в следующем году его рост составит 3%. Такой ухудшенный прогноз обнародовал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР),
Что прогнозировали ранее
В мае ЕБРР ожидал спада ВВП Украины в этом году на 4,5% и восстановления в следующем на 5%.
Обновленный прогноз
Согласно оценкам ЕБРР, по итогам следующего года реальный ВВП будет все еще на 1,6% меньше докоронакризисного уровня, а вернуться к нему в расчете на душу населения удастся лишь в 4 квартале 2022 года.
По прогнозу банка, реальный ВВП Украины в 2020 году сократится на 5,5%.
Банк указывает, что пандемия обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны.
«Несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекли существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов», – подчеркнули в ЕБРР.
Напомним
- В первом квартале 2020 года экономика Украины сократилась на 1,3%, во втором – на 11,4%, а в целом в первом полугодии спад составил 6,4% после роста на 3,2% в прошлом году.
- Правительство Украины прогнозирует спад экономики на 4,8% в этом году и ее восстановление на 4,6% в следующем.
- НБУ ожидал спада в этом году на 6%, однако допускает некоторое улучшение своего прогноза до 5%. По его оценкам, в следующем году ВВП страны может вырасти на 4%.