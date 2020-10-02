Киевская областная больница на 4 млн гривен накупила аппаратуры для гемодиализа

Киевская областная клиническая больница на 4 млн гривен закупила аппаратуру для проведения гемодиализа – диализаторов, игл, картриджей и концентратов. Ее поставку будет осуществлять ООО “Диавита” партиями до конца 2020 года.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 29 сентября 2020 года коммунальное неприбыльное предприятие “Киевская областная клиническая больница” (*) заключило с ООО “Диавита” (**) 4 договора на поставку аппаратуры для поддержания физиологических функций организма. Общая цена договоров составила 4,02 млн гривен.

Первый договор (цена – 3,44 млн гривен ) предполагает поставку 3,64 тыс. капиллярных диализаторов, 2,7 тыс. комплектов кровопроводящих магистралей для гемодиализа, 2,7 тыс. картриджей для гемодиализа и 60 ультрафильтров. Второй договор (цена – 111,88 тыс. гривен ) – поставку 5,4 тыс. фистульных игл. Третий договор (цена – 77,29 тыс. гривен ) – поставку 1,64 тыс. порошковых картриджей для гемодиализа. Четвертый договор (цена – 392,98 тыс. гривен ) – поставку 13,5 тыс. литров кислотного концентрата для гемодиализа.

По условиям всех договоров, указанную аппаратуру медучреждение будет получать партиями до конца 2020 года.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “Диавита” зарегистрировано в 2014 году. Уставный капитал – 3,7 млн гривен. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля фармацевтическими товарами. Учредители – Дмитрий и Сергей Ледины, дирекор – Марина Мехед.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Диавита” заключило 516 договоров на 1,59 млрд гривен. Самые крупные заказчики - Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) и Министерство здравоохранения ( данные Zакупівлі).

КНП “Киевская областная клиническая больница” основано Киевским облсоветом в 1996 году. Уставный капитал – 897,69 млн гривен. Исполняет обязанности гендиректора – Николай Анкин.

Ранее KV сообщала, что в ноябре 2019 года в Киеве заработала мобильная бригада для проведения процедуры гемодиализа нетранспортабельным пациентам киевских клиник.

* КНП “Київська обласна клінічна лікарня” (код ЄДРПОУ: 01993701)

** ТОВ “Діавіта” (код ЄДРПОУ: 39246308)