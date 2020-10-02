МОЗ за 4 месяца потратил менее 2% из антиковидного Фонда

По состоянию на 29 сентября Министерство охраны здоровья потратило на закупки только 44,2 млн грн (1,8%) из 2,4 млрд грн, выделенных из Фонда борьбы с СOVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Портала публичных финансов о расходах Государственного предприятия "Медицинские закупки Украины", через которое закупается МОЗ.

Всего за 4 месяца ГП провело 23 транзакции. Согласно назначений в платежках - эти средства пошли на оплату масок, щитков и респираторов. Последние две позиции, согласно расчетам Минздрава, сейчас закуплены в полном объеме. Маски - чуть больше половины от полной потребности. Что же касается остальных средств защиты - перчаток, очков и защитной одежды - торги еще не завершены. И, соответственно, медики до сих пор не получили необходимой защиты, отмечает Bihus.info.

"Еще во время согласования документов на выделение средств из Фонда журналисты Bihus.Info получили копии расчетов за подписью министра Максима Степанова, в которых обосновывались запланированные расходы - цены в них были завышены практически на каждый товар из перечня. Но так как тратить напрямую средства Минздрав не может, сразу после утверждения бюджета ГП провело собственный мониторинг рынка и уже на первых торгах начало «сбивать» минздравовские цены. Например, нашло поставщика, который предлагает защитные костюмы для медиков не по ожидаемой Минздравом цене в 488 гривень, а в пять раз дешевле - по 83 грн за один. Потенциальная экономия на первой партии в 20 000 костюмов - 8,1 млн грн из 9,7 млн, заложенных на такое количество этого вида защиты от Минздрава. Всего на костюмы МОЗ хотел потратить больше 2 млрд", - пишет издание.

В "Медицинских закупках" предполагают, что задержки с закупками связаны с бюрократией, ведь каждую позицию перед объявлением торгов должны утверждать с Минздравом. Тогда как сам министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии журналистам Bihus.Info заявил, что считает, что его ведомство работает эффективно.

"Кстати, в июле Кабмин добавил на Минздрав еще 11 млрд - на доплаты медикам и закупку оборудования. Эти закупки пока также еще не стартовали", - отмечает издание.

Напомним, 15 июля Кабинет министров выделил 7,4 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на повышение зарплат медицинским и другим работникам с 1 сентября.

МОЗ обещало начать выплачивать медикам повышенные зарплаты в конце сентября.