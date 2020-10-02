"Укроборонпром" разделят на семь холдингов, а не на шесть, как планировалось ранее

"Антонов" выделят в отдельное аэрокосмическое объединение.

"Укроборонпром" разделят на семь холдингов, а не на шесть, как планировалось ранее
Фото: wikipedia.org

Комплексная стратегия трансформации и развития государственного концерна "Укроборонпром" до 2030 года предусматривает разделение концерна на семь отраслевых холдингов. Документ 1 октября команда "Укроборонпрома" представила вице-премьер-министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому.

Как информирует пресс-служба концерна, концепцию трансформации должен утвердить Наблюдательный совет концерна, после чего она будет передана на рассмотрение и окончательное утверждение Кабинета министров Украины.

"Согласно актуальным планам преобразований "Укроборонпрома", 60 предприятий Концерна будут реорганизованы в 7 отраслевых холдингов: "авиаремонт", "бронетехника", "высокоточное вооружение", "боеприпасы и специальная химия", "радарные системы", "морские системы", "спецэкспорт". Остальные предприятия будут переданы в управление другим органам, в частности, Фонду государственного имущества Украины", - говорится в сообщении.

Также в состав будущего оборонного холдинга предлагают не включать некоторые авиастроительные предприятия концерна, которые должны отойти к самостоятельным объединениям в аэрокосмической отрасли. Ряд предприятий, включая концерн, в процессе трансформации предлагается ликвидировать.

Впервые проект преобразований "Укроборонпрома" был представлен новой командной концерна Офису президента, СНБО, премьер-министру Денису Шмыгалю и чиновникам в мае этого года. В нем говорилось о реорганизации 50 предприятий и создание шести групп компаний по отраслевому принципу путем объединения 38 участников Концерна из "группы развития".

"После этого концепцию тщательно доработали и усовершенствовали, и уже обновленный вариант представили Минстратегпрому", - отмечают в "Укроборонпроме".

Ранее вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский анонсировал создание аэрокосмического холдинга с "Антоновым".

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