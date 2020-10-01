Финкомпании вывели из Великобритании 1,2 трлн долл. из-за рисков Brexit

Компании в сфере финансовых услуг, работающие в Великобритании, перевели около 7,5 тыс. сотрудников в офисы в Европейском союзе и вывели из страны активы на сумму более 1,2 трлн фунтов стерлингов (1,6 трлн долл.) в преддверии выхода Великобритании из ЕС . При этом подобная тенденция, вероятно, продолжится в ближайшие недели, полагают эксперты EY.



Лишь за прошедший месяц компании сообщили о перемещении примерно 400 сотрудников, говорится в докладе консалтинговой компании, отслеживающей 222 из крупнейших финансовых компаний, значительная часть операций которых находится в Великобритании.



После того, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза в 2016 году, финансовые компании увеличили количество сотрудников в странах блока, при этом основная часть релокаций пришлась на Дублин, Люксембург и Франкфурт.



Со следующего года компании в финансовой столице Европы лишатся возможности предлагать услуги в ЕС . Им придется рассчитывать на то, что блок предложит Великобритании так называемые условия эквивалентности, чтобы они смогли обслуживать клиентов в регионе, на которых приходится до четверти всей выручки в Лондоне. С учетом неопределенности в отношении подобной перспективы компаниям приходится наращивать присутствие в ЕС , пишет Bloomberg.



"Приближаясь к завершению переходного периода, мы видим, что некоторые фирмы реализуют финальные этапы своих планов в связи с Brexit, включая релокацию", - говорит управляющий партнер EY по финансовым услугам в Великобритании Омар Али.



"Это происходит, несмотря на пандемию и последовавшие за ней ограничения на перемещение людей", - отмечает он, добавляя, что многие компании все еще находятся "в режиме ожидания", и в ближайшее время может быть объявлено о многочисленных новых решениях относительно перевода сотрудников в ЕС .



Американский банк JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) в последние недели перевел в Евросоюз как сотрудников, так и активы, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. планирует релокацию еще 100 человек.



В докладе EY также отмечается, что 24 компании в сфере финансовых услуг сообщили, что выведут активы из Великобритании на фоне неопределенности по поводу перспектив доступа Лондона к взаимодействию с блоком.



На текущий момент на британскую столицу все еще приходится львиная доля активов американских банков в Европе.



