ЕС начал расследовать импорт нержавейки из Индии и Индонезии

Европейская комиссия объявила о начале антидемпингового расследования в отношении импорта плоского холоднокатаного проката из нержавеющей стали, произведённого металлургическими предприятиями Индии и Индонезии. Инициатор мер - ассоциация европейских сталепроизводителей Eurofer.



Металлопродукция, попавшая под расследование, классифицируется кодами CN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 и 7220 90 80.



Период, который затронет антидемпинговое расследование, - с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года, в целом будут изучены поставки в ЕС импортного нержавеющего проката с 1 января 2017 года.



О временных ограничительных мерах будет объявлено в апреле 2021 года, о введении окончательных антидемпинговых мер - в конце октября 2021 года.