Кабмин выделил еще более 175 миллионов на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины

На сегодня из резервного фонда госбюджета пострадавшим областям выделили 1 млрд 377 млн 475 тыс. гривен.

Кабинет Министров Украины принял решение выделить из резервного фонда государственного бюджета 175 млн 268 тыс. гривен для ликвидации последствий наводнений в западных регионах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Правительство выделило дополнительные средства из резервного фонда государственного бюджета в сумме 175 млн 268 тыс. гривен Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины для Государственного агентства водных ресурсов Украины с целью продолжения аварийно-восстановительных работ на водохозяйственных объектах, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в июне 2020 года на территориях Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей", - говорится в сообщении.

В Минэкономики заявили, что на сегодня общая сумма средств из резервного фонда государственного бюджета, выделенных пострадавшим областям, уже составляет 1 млрд 377 млн 475 тыс. гривен.

Напомним, 24 июня в результате наводнений на западе Украины было подтоплено 5 тысяч домов, разрушено 90 мостов и 1850 метров берегоукреплений. Погибли три человека, один человек пропал без вести.