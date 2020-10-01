В сентябре Украина на треть сократила импорт газа

В сентябре Украина на треть сократила импорт газа

Украина в сентябре 2020 года сократила импорт природного газа из Европы по сравнению с августом на 33% – до 2,2 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), ExPro.

В то же время нынешний показатель является самым высоким сентябрьским значением за последние 5 лет.

Импорт газа сократился прежде всего вследствие ремонта точки соединения "Будинце" на украинско-словацкой границе с 1 по 21 сентября, в результате которого поставки через "Будинце" не осуществлялись.

В целом за месяц из Словакии было импортировано 1,6 млрд кубометров газа, что на 40% меньше, чем в августе. Из них основную часть (1,5 млрд куб. м или 92,5%) составил виртуальный реверс через точку "Вельке Капушаны", остальные (121 млн куб. м или 7,5%) – физический импорт через "Будинце" за последние 9 дней сентября.

Поставки из Венгрии через ВТЗ "Берег" в сентябре также сократились на 9% – до 495 млн куб. м, весь объем составил виртуальный реверс.

Импорт из Польши через ВТЗ "Украина-Польша" в сентябре сократился на 23,5% – до 124 млн куб. м, весь объем также поставляется по механизму виртуального реверса.

Таким образом, львиная доля поставок (около 94%) была импортирована с помощью виртуального реверса, тогда как физические поставки находились на минимальном уровне.

По данным словацкого оператора ГТС Eustream, поставки газа в Украину с 1 октября (подтвержденные номинации) сократились в 5 раз – до 9,1 млн куб. м. Весь объем поступает через "Будинце", а поставки через "Вельке Капушаны" упали до 0. Это может быть связано с рекордным заполнением украинских ПХГ (28 млрд куб. м) и ограничениями на закачку газа в ПХГ. Учитывая это, ОГТСУ подтверждает номинации по short-haul исключительно после их подтверждения со стороны "Укртрансгаза".

МинПром

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