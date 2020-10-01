Adamas Intelligence прогнозирует мировой дефицит редкоземельных металлов

По данным консалтинговой компании Adamas Intelligence, в ближайшее десятилетие резко увеличатся темпы роста глобального потребления некоторых редкоземельных металлов, что приведет к их острому дефициту.



Это относится, прежде всего, к таким металлам как неодим, празеодим, диспрозий и тербий, которые используются для изготовления постоянных магнитов, которые требуются в оборонной промышленности, сфере телекоммуникаций и в ряде других высокотехнологичных отраслей.



Согласно расчетам Adamas Intelligence, потребление этих металлов в период 2021-2030 гг. будет увеличиваться, в среднем, на 9,7% в год. Обороты этого рынка возрастут от $2,98 млрд. в 2020 г. до $15,65 млрд. через 10 лет.



Такое резкое увеличение спроса может привести к тотальному дефициту "магнитных" редкоземельных металлов, так как их производство в отсутствии новых крупных инвестиций будет катастрофически отставать от потребностей. В то же время, предложение таких металлов как лантан и церий будет избыточным.



В настоящее время более 70% глобальной добычи редкоземельных металлов приходится на Китай . Но в последнее время ряд новых проектов в этой сфере были анонсированы в США , Канаде, Австралии, РоSSии и некоторых африканских странах.