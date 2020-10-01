Adamas Intelligence прогнозирует мировой дефицит редкоземельных металлов

Adamas Intelligence прогнозирует мировой дефицит редкоземельных металлов

По данным консалтинговой компании Adamas Intelligence, в ближайшее десятилетие резко увеличатся темпы роста глобального потребления некоторых редкоземельных металлов, что приведет к их острому дефициту.

Это относится, прежде всего, к таким металлам как неодим, празеодим, диспрозий и тербий, которые используются для изготовления постоянных магнитов, которые требуются в оборонной промышленности, сфере телекоммуникаций и в ряде других высокотехнологичных отраслей.

Согласно расчетам Adamas Intelligence, потребление этих металлов в период 2021-2030 гг. будет увеличиваться, в среднем, на 9,7% в год. Обороты этого рынка возрастут от $2,98 млрд. в 2020 г. до $15,65 млрд. через 10 лет.

Такое резкое увеличение спроса может привести к тотальному дефициту "магнитных" редкоземельных металлов, так как их производство в отсутствии новых крупных инвестиций будет катастрофически отставать от потребностей. В то же время, предложение таких металлов как лантан и церий будет избыточным.

В настоящее время более 70% глобальной добычи редкоземельных металлов приходится на Китай. Но в последнее время ряд новых проектов в этой сфере были анонсированы в США, Канаде, Австралии, РоSSии и некоторых африканских странах.

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