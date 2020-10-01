ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 5,5% в 2020 году

Реальный валовый внутренний продукт Украины в 2020 году сократится на 5,5%, а в следующем году его рост составит 3%

Об этом говорится в прогнозе Европейского банка реконструкции и развития.

"Риски снижения остаются значительными, отражая неуверенность относительно будущего социального дистанцирования, а также выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время", - говорится в сообщении.

В мае ЕБРР ожидал спада ВВП Украины в этом году на 4,5% и восстановление в следующем на 5%.

Отмечается, что пандемия COVID-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов.

"Несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ , согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекла существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов", - подчеркнул ЕБРР .

В первом квартале 2020 года экономика Украины сократилась на 1,3%, во втором - на 11,4%, а в целом в первом полугодии спад составил 6,4% после роста на 3,2% в прошлом году.

Согласно оценкам ЕБРР , по итогам следующего года реальный ВВП будет все еще на 1,6% меньше докоронакризисного уровня, а вернуться к нему в расчете на душу населения он сможет только в четвертом квартале 2022 года.

В целом, по оценкам банка, объем ВВП в регионах его работы (от Центральной и Восточной Европы до Средней Азии, Ближнего Востока и Северной Африки) сократится в этом году на 3,9%, а в 2021 году восстановится на 3,6%. По сравнению с майским прогнозом показатель текущего года ухудшен на 0,4 процентного пункта (п. п.), в следующем - на 1,2 п. п.