ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 5,5% в 2020 году

В следующем году рост ВВП составит 3%.

ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 5,5% в 2020 году
Фото: kapital.kz

Реальный валовый внутренний продукт Украины в 2020 году сократится на 5,5%, а в следующем году его рост составит 3%

Об этом говорится в прогнозе Европейского банка реконструкции и развития.

"Риски снижения остаются значительными, отражая неуверенность относительно будущего социального дистанцирования, а также выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время", - говорится в сообщении.

В мае ЕБРР ожидал спада ВВП Украины в этом году на 4,5% и восстановление в следующем на 5%.

Отмечается, что пандемия COVID-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов.

"Несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекла существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов", - подчеркнул ЕБРР.

В первом квартале 2020 года экономика Украины сократилась на 1,3%, во втором - на 11,4%, а в целом в первом полугодии спад составил 6,4% после роста на 3,2% в прошлом году.

Согласно оценкам ЕБРР, по итогам следующего года реальный ВВП будет все еще на 1,6% меньше докоронакризисного уровня, а вернуться к нему в расчете на душу населения он сможет только в четвертом квартале 2022 года.

В целом, по оценкам банка, объем ВВП в регионах его работы (от Центральной и Восточной Европы до Средней Азии, Ближнего Востока и Северной Африки) сократится в этом году на 3,9%, а в 2021 году восстановится на 3,6%. По сравнению с майским прогнозом показатель текущего года ухудшен на 0,4 процентного пункта (п. п.), в следующем - на 1,2 п. п.

Напомним, во втором квартале ВВП Украины снизился на 11,4%. В Национальном банке основными факторами падения реального ВВП Украины во II квартале назвали уменьшение инвестиций и сокращение внутреннего спроса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"
Суд наложил арест на имущество черкасского АзотаСуд наложил арест на имущество черкасского Азота
АЭС Украины снижают выработку энергииАЭС Украины снижают выработку энергии
Фонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 годуФонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 году
Блок рекламы


Похожие новости
На лечение одного больного за рубежом в 2021 году правительство планирует потратить 2,4 млн гривен, - исследованиеНа лечение одного больного за рубежом в 2021 году правительство планирует потратить 2,4 млн гривен, - исследование
Ощадбанк отчитался о миллиардной прибыли за 8 месяцев 2020 годаОщадбанк отчитался о миллиардной прибыли за 8 месяцев 2020 года
АЭС Украины снижают выработку энергииАЭС Украины снижают выработку энергии
Курс валют в Киеве: 30 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 30 сентября 2020 года
Украина надеется в 2023 году отказаться от кредитов МВФУкраина надеется в 2023 году отказаться от кредитов МВФ
В августе госдолг Украины сократился на 16,9 млрд грнВ августе госдолг Украины сократился на 16,9 млрд грн
В Кабмине рассказали, что будет с ценами на электроэнергию в 2020 годуВ Кабмине рассказали, что будет с ценами на электроэнергию в 2020 году
Факторов для падения курса до 30 грн/долл. нет – НБУФакторов для падения курса до 30 грн/долл. нет – НБУ
Фонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 годуФонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 году
Всемирный экономический форум в 2021 году поменяет место пропискиВсемирный экономический форум в 2021 году поменяет место прописки
Последние новости
Подгружаем последние новости