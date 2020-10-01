Экспорт вернулся на докризисный уровень, - Минэкономики

В сентябре экспорт составил $ 4,19 млрд, что на 2,87% больше, чем в прошлом году.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что экспорт в Украине вернулся на докризисный уровень.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Утро приносит оптимистичные и радостные цифры. Экспорт в сентябре составил 4,19 млрд долларов. Это на 2,87% больше, чем в сентябре прошлого года", - отметил Качка.

Он отметил, что в целом третий квартал стал "кварталом восстановления торговли" - экспорт за три предыдущих месяца составил 12,14 млрд долларов, что на 13,66% больше, чем во втором квартале.

Напомним, в январе-июне текущего года объем внешней торговли товарами сократился на 9,5%, до 47,2 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (52,2 млрд долларов).