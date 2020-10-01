В мире незначительно вырос спрос на алюминий

В мире незначительно вырос спрос на алюминий

По оценке World Bureau of Metals Statistics, в течение января-июля 2020 года переизбыток на рынке первичного алюминия в мире достиг 1148 тыс. тонн (для 2019 года показатель составил 514 тыс. тонн).

Мировой спрос за 7 месяцев составил 37,42 млн. тонн, что на 213 тыс. тонн или 0,6% больше результата аналогичного периода прошлого года, в то время как производство выросло на 3,6%.

Доля Китая в общемировом производстве первичного алюминия составила по итогам января-июля около 55% или 21113 тыс. тонн. Видимый спрос в стране за данный период вырос на 7,5%.

В ЕС улучшили производственные показатели на 0,4% в годовом выражении, в NAFTA — на 4,3%.

За июль 2020 года производство первичного алюминия в мире достигло уровня в 5739,8 тыс. тонн, спрос — 5660,6 тыс. тонн.

МинПром по материалам МеталлСервис

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