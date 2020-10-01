Суд ликвидировал банк, который ранее принадлежал семье Авакова

Хозяйственный суд Донецкой области утвердил отчет ликвидатора ПАО «АКБ „Базис“ и ликвидировал банк как юридическое лицо. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

Фото: hromadske.ua

Что известно

Банк Базис был признан банкротом постановлением Хозяйственного суда Донецкой области марте 2018 года.

Согласно судебным материалам, среди дебиторов Базиса было 165 человек. Их общая задолженность составляла 195,1 млн грн (в т.ч. 126,55 млн грн – долги физлиц и 68,5 – юрлиц).

По данным НБУ, на 1 июля 2012 года объем активов Базиса составлял 531 млн грн.

Кому принадлежал банк

Согласно единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром банка Базис являлась Инна Авакова – жена министра МВД Арсена Авакова.

До начала процедуры ликвидации банка его контролировал Арсен Аваков.

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