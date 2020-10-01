Суд ликвидировал банк, который ранее принадлежал семье Авакова

Хозяйственный суд Донецкой области утвердил отчет ликвидатора ПАО «АКБ „Базис“ и ликвидировал банк как юридическое лицо. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

Суд ликвидировал банк, который ранее принадлежал семье Авакова
Фото: hromadske.ua

Что известно

Банк Базис был признан банкротом постановлением Хозяйственного суда Донецкой области марте 2018 года.

Согласно судебным материалам, среди дебиторов Базиса было 165 человек. Их общая задолженность составляла 195,1 млн грн (в т.ч. 126,55 млн грн – долги физлиц и 68,5 – юрлиц).

По данным НБУ, на 1 июля 2012 года объем активов Базиса составлял 531 млн грн.

Кому принадлежал банк

Согласно единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром банка Базис являлась Инна Авакова – жена министра МВД Арсена Авакова.

До начала процедуры ликвидации банка его контролировал Арсен Аваков.

Предыстория

  • 20 апреля 2012 года НБУ ввел временную администрацию в банк Базис, а 23 августа отозвал его банковскую лицензию и отправил на ликвидацию.
  • В 2014 году Окружной админсуд Киева, Киевский апелляционный админсуд и Высший админсуд отменили решение Нацбанка об отзыве лицензии у Базиса.
  • В 2015 году Высший админсуд отменил регистрационные записи о ликвидации юрлица банка. В этом же году у банка сменились собственники.
  • С 2015 по 2018 годы было принято еще ряд судебных решений, обязывающих НБУ выплатить Базису 19,56 млн грн и $656 300.
  • В марте 2018 года Хозсуд Днепропетровской области признал банк Базис банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

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