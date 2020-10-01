В Одесской области задержали банду, разворовывавшую топливо на железной дороге

Схеме причастны чиновники и работники "Укрзализныци", перевозчики, а также два депутата сельсоветов.

Правоохранители задержали 11 человек и их шестерых сообщников, которых подозревают в краже топлива из цистерн "Укрзализныци" в Одесской области.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что участники преступной группировки сливали топливо на станциях Одесса-Сортировочная, Застава-1, Черноморск-Порт.

Злоумышленники безосновательно списывали и вывозили горючее к местам сбыта специально оборудованными автомобилями. Незаконно полученные средства распределяли между всеми участниками организованной группы.

Фото: od.gp.gov.ua

Фото: od.gp.gov.ua

Фото: od.gp.gov.ua

Фото: od.gp.gov.ua

Фото: od.gp.gov.ua

По данным следствия, к схеме причастны чиновники и работники "Укрзализныци", перевозчики, а также два депутата сельсоветов в Одесской области.

В результате обысков в офисах регионального филиала АО "Укрзализныця", по местам проживания членов организации и местам хранения похищенного топлива изъято более 700 тыс. гривен, 17 500 долларов США , "черновые" записи с указанием количества похищенного топлива, 62 тонны дизтоплива, а также спецавтомобили для его перевозки.

На имущество подозреваемых на сумму более 3 млн грн наложен арест и заявлен иск на аналогичную сумму.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 УК Украины (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества, служебный подлог, подделка документов).

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 11 членов преступной организации и шести их сообщников.