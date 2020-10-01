Остатки средств в казне правительства за месяц сократились вдвое

Как менялся остаток на ЕКС

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный – 75,701 млрд гривен по состоянию на 1 июля.

Показатель на начало июля был рекордным — 75,701 млрд гривен.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен — на 1 сентября.

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Остаток средств на ЕКС бюджета вырос почти вдвое в течение мая. По состоянию на 1 июня составляет 32,49 миллиарда гривен.

Остаток средств на ЕКС в июне увеличился на 84,3% в 2,3 раза — с 32,489 млрд гривен (на 1 июня) до 75,701 млрд гривен (на 1 июля).

В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,547 млрд гривен.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

Что такое Единый казначейский счет

Единый казначейский счет — это основной счет государства, из которого она осуществляет расчеты за своими расходами в пределах предусмотренного бюджетного плана.

Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.