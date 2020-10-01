Нарушение финмона: НБУ наказал два банка и финкомпанию

В сентябре Национальный банк применил меры воздействия к двум банкам и одному небанковскому финучреждению. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нарушение финмона: НБУ наказал два банка и финкомпанию

Кто получил предостережение

Райффайзен Банк Аваль получил письменное предупреждение за невыполнение функции агента валютного надзора.

Креди Агриколь Банк также получил письменное предупреждение за невыполнение функции агента валютного надзора.

Кого оштрафовали

НБУ оштрафовал финансовую компанию «Платежный Центр» на 34 тыс. грн за нарушение установленных законодательством требований по идентификации, верификации и изучению клиентов (их представителей) и предоставление недостоверной информации на запросы регулятора.

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