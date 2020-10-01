Укргазвидобуванню больше не нужны трубы

Крупнейшая государственная газодобывающая компания Украины "Укргазвидобування" (УГВ) отменила тендер на закупку в системе Prozorro.Публічні закупівлі 2,15 тыс. т труб общей стоимостью 497,94 млн грн.



В частности, "Укргазвидобування" ранее планировала купить следующую металлопродукцию:



трубы бурильные с приварными замками, изготовленные в соответствии с требованиями АPІ 5DP PSL-3; Ø73,02х9,19; категория прочности G-105 – 402 т;

трубы бурильные с приварными замками, изготовленные в соответствии с требованиями АPІ 5DP PSL-3; Ø73,02х9,19; категория прочности S-135 – 1491 т;

трубы бурильные с приварными замками, изготовленные в соответствии с требованиями АPІ 5DP PSL-3; Ø60,32х7,11; категория прочности G-105 – 255 т.



Аукцион не состоялся ввиду отсутствия дальнейшей потребности УГВ в закупке этих товаров.



Отметим, что дочерние компании "Нафтогаза" – "Укргаздобыча" и "Укрнафта" – потребляют около 50-60 тыс. т труб производства «Интерпайп» в год.



За 2020 год доля украинских потребителей трубной продукции компании сократилась до 15-17% с 40% в прошлом году. Причина – сокращение темпов бурения как в Украине, так и во всем мире.



"Укргазвидобування" входит в группу НАК "Нафтогаз Украины". В частности, в ее структуру входят Шебелинский газоперерабатывающий завод, который выпускает светлые нефтепродукты и сжиженный газ.



