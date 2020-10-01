В США обанкротилась еще одна крупная сланцевая компания

По состоянию на 30 июня долгосрочные долги компании составляли $2,76 млрд, а объем наличных и денежного эквивалента — всего $77,4 млн.

Банкротство компаний

В этом году аналогичные заявления о банкротстве подал целый ряд американских сланцевых компаний, среди которых можно отметить Whiting Petroleum, Chesapeake Energy, Ultra Petroleum и Chaparral Energy.

В сентябре Whiting Petroleum вышла из состояния банкротства и завершила финансовую реструктуризацию.

Всего с 2015 года в США обанкротились уже свыше 200 энергетических компаний. Таковы данные юридической фирмы Haynes & Boone, на которые ссылается Bloomberg.

Oasis Petroleum уже предупреждала в этом году о том, что испытывает проблемы с обслуживаем долга, которые могут заставить ее подать на банкротство. Компания рассматривала разные варианты действий, которые позволили ли бы ей остаться на плаву. Среди них, например, отмечались реструктурирование долгов, сокращение расходов и продажа активов.

Пандемия и конфликт в ОПЕК+

Нефтяная отрасль в 2020 году серьезно пострадала от разногласий между участниками организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнерами, а также от распространения коронавируса SARS-CoV-2. Среди прочего, эти события привели к падению спроса на сырье.