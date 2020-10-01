Американский инвестор назвал пузырем акции Apple, Amazon и Google

Акции крупнейших IT-компаний мира — Apple, Amazon и Google — сильно переоценены, заявил владелец Rogers Holdings Джим Роджерс. Он не собирается в них инвестировать и советует обратить внимание на менее популярные активы., пишет РБК.

Американский инвестор назвал пузырем акции Apple, Amazon и Google
Фото: quote.rbc.ru

Пузыри

«Если обратить внимание на акции, которые вообще не падают, — то там растет несколько пузырей. Apple, Amazon и Google растут каждый день, они торгуются по очень высоким ценам, потому что люди начинают думать: «Эти акции никогда не упадут, они будут расти всегда». Я слышал это раньше про многие рынки — ничего никогда не растет вечно, все однажды падает. Я не буду покупать эти акции, потому что знаю, что это пузырь», — заявил Роджерс.

Что происходит с акциями компаний

Акции крупнейших технологических компаний сильно прибавили в цене за последний год: рост Apple за минувшие 12 месяцев превысил 110%, Amazon — 83,95%, а Tesla — 769%. Индекс NASDAQ за это же время вырос почти на 48% и на торгах 2 сентября побил исторический максимум, достигнув отметки 12 056,44 пункта.

Планы инвестора

Инвестор добавил, что будет искать возможности в непопулярных и депрессивных отраслях на других рынках по всему миру. Он также рассказал, какие именно отрасли его привлекают — это путешествия, туризм, сфера развлечений.

«Люди прекратили ходить по барам и ресторанам, выходить из дома, летать на самолетах — но они снова будут это делать. И в этом я ищу возможности», — заключил Роджерс.

Ранее он заявляв, что не может инвестировать в Венесуэлу или Северную Корею, поскольку является гражданином США. Против этих стран действуют американские санкции.

«Это страны, которые переживают катастрофу, в них дешево инвестировать. Присмотритесь к Венесуэле, вы можете туда вложиться. Там катастрофа! Если вложиться в разрушенную страну, то через пять-шесть лет обычно можно заработать много денег», — сказал он.

Кто такой Роджерс

Джим Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире. В 1970-е он вместе с Джорджем Соросом основал фонд Quantum Fund, который за десять лет принес инвесторам 4200% дохода. Несмотря на достигнутые результаты, в 1980 году Роджерс покинул Уолл-стрит и увлекся путешествиями.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"
Суд наложил арест на имущество черкасского АзотаСуд наложил арест на имущество черкасского Азота
АЭС Украины снижают выработку энергииАЭС Украины снижают выработку энергии
Фонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 годуФонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 году
Блок рекламы


Похожие новости
Международные эксперты считают, что найти инвестора для Приватбанка реально до 2025 годаМеждународные эксперты считают, что найти инвестора для Приватбанка реально до 2025 года
За год инвесторы вывели с бирж биткоинов на $5 миллиардовЗа год инвесторы вывели с бирж биткоинов на $5 миллиардов
В Amazon можно будет расплатиться отпечатком рукиВ Amazon можно будет расплатиться отпечатком руки
Баффет продал акции поставщика медуслуг DaVita на $176 миллионовБаффет продал акции поставщика медуслуг DaVita на $176 миллионов
В Morgan Stanley назвали 4 риска для рынка акцийВ Morgan Stanley назвали 4 риска для рынка акций
Адвокаты частного инвестора ЗТМК заявили о незаконных схемах менеджмента комбинатаАдвокаты частного инвестора ЗТМК заявили о незаконных схемах менеджмента комбината
Партнёры Apple потратят $900 миллионов на развитие производства в Индии в ближайшие пять летПартнёры Apple потратят $900 миллионов на развитие производства в Индии в ближайшие пять лет
В Кабмине назвали уровень теневой экономики УкраиныВ Кабмине назвали уровень теневой экономики Украины
В мире растет интерес инвесторов к добыче железной руды — BloombergВ мире растет интерес инвесторов к добыче железной руды — Bloomberg
В ЕС назвали условия для предоставления 1,2 миллиарда евро УкраинеВ ЕС назвали условия для предоставления 1,2 миллиарда евро Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости