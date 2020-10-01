Американский инвестор назвал пузырем акции Apple, Amazon и Google

Акции крупнейших IT-компаний мира — Apple , Amazon и Google — сильно переоценены, заявил владелец Rogers Holdings Джим Роджерс. Он не собирается в них инвестировать и советует обратить внимание на менее популярные активы., пишет РБК.

Фото: quote.rbc.ru

Пузыри

«Если обратить внимание на акции, которые вообще не падают, — то там растет несколько пузырей. Apple , Amazon и Google растут каждый день, они торгуются по очень высоким ценам, потому что люди начинают думать: «Эти акции никогда не упадут, они будут расти всегда». Я слышал это раньше про многие рынки — ничего никогда не растет вечно, все однажды падает. Я не буду покупать эти акции, потому что знаю, что это пузырь», — заявил Роджерс.

Что происходит с акциями компаний

Акции крупнейших технологических компаний сильно прибавили в цене за последний год: рост Apple за минувшие 12 месяцев превысил 110%, Amazon — 83,95%, а Tesla — 769%. Индекс NASDAQ за это же время вырос почти на 48% и на торгах 2 сентября побил исторический максимум, достигнув отметки 12 056,44 пункта.

Планы инвестора

Инвестор добавил, что будет искать возможности в непопулярных и депрессивных отраслях на других рынках по всему миру. Он также рассказал, какие именно отрасли его привлекают — это путешествия, туризм, сфера развлечений.

«Люди прекратили ходить по барам и ресторанам, выходить из дома, летать на самолетах — но они снова будут это делать. И в этом я ищу возможности», — заключил Роджерс.

Ранее он заявляв, что не может инвестировать в Венесуэлу или Северную Корею, поскольку является гражданином США . Против этих стран действуют американские санкции.

«Это страны, которые переживают катастрофу, в них дешево инвестировать. Присмотритесь к Венесуэле, вы можете туда вложиться. Там катастрофа! Если вложиться в разрушенную страну, то через пять-шесть лет обычно можно заработать много денег», — сказал он.

Кто такой Роджерс

Джим Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире. В 1970-е он вместе с Джорджем Соросом основал фонд Quantum Fund, который за десять лет принес инвесторам 4200% дохода. Несмотря на достигнутые результаты, в 1980 году Роджерс покинул Уолл-стрит и увлекся путешествиями.