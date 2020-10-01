Международные эксперты считают, что найти инвестора для Приватбанка реально до 2025 года

Государственный Приватбанк остается самым привлекательным объектом для приватизации среди госбанков, и цель найти для него инвестора до 2025 года — весьма реалистична. Об этом заявила заместитель директора направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings Аннет Эсс, передает ЭП.

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Перспективы приватизации

«Я думаю, Приватбанк — самая привлекательная цель для приватизации. У него очень сильный бренд, это крупнейший банк в системе», — сказала представитель S&P Global Ratings.

В подтверждение своих слов она также отметила продвинутую диджитал-стратегию банка, разветвленную сеть отделений и то, что половина платежей в стране проходит через Приватбанк.

«Таким образом, правительство вполне способно реализовать свою цель и найти инвестора для Приватбанка к 2025-му», — подытожила Эсс.

Что касается остальных госбанков, Аннет Эсс считает возможным приобретение их миноритарных пакетов международными финансовыми организациями или западными инвесторами.

Напомним