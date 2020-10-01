На лечение одного больного за рубежом в 2021 году правительство планирует потратить 2,4 млн гривен, - исследование

В 2021 году на лечение одного больного по программе лечения за рубежом правительство Украины в среднем планирует потратить 2,4 миллиона гривен.

Об этом сообщается в исследовании организации CASE Украина, которая проанализировала, как будут расходоваться эти деньги.

Согласно проекту бюджета на 2021 год, финансирование по госпрограмме лечения за рубежом покрывает потребности 450 пациентов, а объем программы должен составить 1,1 млрд гривен. Средняя стоимость лечения закладывается на уровне 2,4 млн гривен.

Экономист CASE Украина Наталья Лещенко отметила, что пока государственная программа лечения за рубежом для многих граждан, которым нельзя оказать помощь в Украине, остается едва ли не последним шансом на спасение.

"Ориентировочно средняя стоимость трансплантации почки за рубежом составляет $65 тыс., костного мозга - $120 тыс, сердца - $100 тыс, печени - $135 тыс. Для граждан страны со средней зарплатой чуть выше 10 тыс. гривен эта сумма неподъемна. При отсутствии необходимого лечения дома единственным выходом в такой ситуации может стать государственная программа лечения граждан за рубежом", - отметила она.

"Государственное финансирование такого лечения происходит с 1995 года. В течение последних лет наблюдается многократное увеличение охвата и финансирования программы. В проекте бюджета на следующий год предусмотрены средства для лечения 450 человек со средней стоимостью операции 2,4 млн грн. Однако и это не предел. На самом деле не все знают о своих потребностях и возможностях. Эксперты посчитали, что в трансплантации нуждаются 6000 украинцев, 1000 детей ежегодно заболевают онкозаболеваниями, и 30% из них нуждаются в трансплантации костного мозга", - добавила Лещенко.

При этом она заявила, что выделение бюджетных средств по этой программе "происходит по политическому принципу".

"Закладывается определенный объем средств в год. И здесь под политическим давлением в течение бюджетного года программа может раздуться в несколько раз. В 2015 году финансирование программы возросло в 4 раза, в 2017 - три раза", - пояснила Лещенко.

Нельзя назвать вполне прозрачным и механизм направления людей на лечение, считает эксперт.

По мнению Лещенко, программу лечения граждан Украины за рубежом надо оставить, но существенно усовершенствовать. Прежде всего, необходимо жестко ограничить объемы ее финансирования, установить приоритетность лечения и тому подобное.

Напомним, в этом году в госбюджете предполагалось 1,09 млрд гривен на лечение украинцев за рубежом. В декабре 2019 года сообщалось, что Минздрав направил на лечение за границу 119 пациентов, из них - 16 детей.

Ранее Министерство здравоохранения предлагало ускорить процедуру отправления пациентов на лечение за рубежом за средства госбюджета и сократить время с момента обращения гражданина до его направления на лечение в иностранную клинику и оплаты услуг.