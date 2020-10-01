За год инвесторы вывели с бирж биткоинов на $5 миллиардов

Количество биткоинов на балансах бирж за последний год снизилось с 2,8 млн до 2,4 млн BTC. За этот период пользователи вывели около $5 млрд в первой криптовалюте с большинства торговых площадок. Об этом передает Cointelegraph со ссылкой на исследовательский сервис CryptoQuant.

Фото: delo.uа

Что говорят аналитики

Аналитик портала Джозеф Янг предположил, что этот фактор говорит в пользу роста стоимости биткоина.

Отток криптовалюты с бирж указывает, что все меньше инвесторов намерены продавать свои запасы BTC. Это подтверждается тем, что поступление монет на торговые площадки также падает, особенно в последние два месяца.

Однако у снижения балансов биткоинов на биржах может быть еще несколько причин.

Причины

Одна из них — безопасность. Торговые площадки подвержены риску быть взломанными, хакеры могут украсть средства пользователей, как это в сентябре произошло с KuCoin и Etherebase. Из-за подобных инцидентов может расти количество инвесторов, предпочитающих хранить свои активы на холодных кошельках.

Другая возможная причина — рост популярности сферы децентрализованных финансов (DeFi). Относящиеся к ней сервисы предлагают возможность открыть депозит, средние ставки по которому составляют около 10% годовых, хотя некоторые платформы в первые дни своей работы предлагают доходность в тысячи процентов, как это было с SushiSwap и Spaghetti Money.

Большинство таких сервисов работает на базе Ethereum и не поддерживает биткоин. Однако есть возможность обменять BTC на WBTC, это токен, курс которого привязан к котировкам первой криптовалюты. Согласно данным сервиса Defipulse, трейдеры приобрели уже 92 тыс. WBTC, что также могло сказаться на балансах бирж.

Напомним

В августе пользователи из Китая начали массово выводить с бирж криптовалюту. Отток средств был зафиксирован с площадок Binance, Poloniex, Bittrex, Kraken, Kucoin и Bitfinex.

По словам местного журналиста Колина Ву, это стало своеобразным движением. Трейдеры снимают монеты, удаляют учетные записи и призывают других к аналогичным действиям.

Криптовалюта и Украина

Украина по-прежнему остается мировым лидером №1 по использованию криптовалют.

В Минцифры отмечают, что Украина имеет такие высокие показатели на рынке виртуальных активов по ряду причин: