Кабмин подписал три соглашения с ЕК на общую сумму 60 миллионов евро
Кабмин утвердил три проекта соглашения с Еврокомиссией на общую сумму финансирования в 60 млн евро. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду,
На что пойдут средства
В частности, Кабмин утвердил проект соглашения о финансировании мероприятия «Климатический пакет для стабильной экономики: (САSЕ) в Украине», который предусматривает максимальное финансирование со стороны ЕС в размере 10 млн евро.
Средства пойдут на развитие чистого энергоснабжения, сокращение выбросов парниковых газов, стимулирование перехода к круговой экономике, где один и тот же продукт используется несколько раз.
Отмечается, что средства также помогут местным властям реагировать на последствия пандемии covid-19.
Кроме того, утвержден проект соглашения о финансировании мероприятия «Механизм развития гражданского общества Украины», который предусматривает максимальное финансирование со стороны ЕС в размере 20 млн евро.
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