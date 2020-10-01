Кабмин подписал три соглашения с ЕК на общую сумму 60 миллионов евро

Кабмин утвердил три проекта соглашения с Еврокомиссией на общую сумму финансирования в 60 млн евро. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

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На что пойдут средства

В частности, Кабмин утвердил проект соглашения о финансировании мероприятия «Климатический пакет для стабильной экономики: (САSЕ) в Украине», который предусматривает максимальное финансирование со стороны ЕС в размере 10 млн евро.

Средства пойдут на развитие чистого энергоснабжения, сокращение выбросов парниковых газов, стимулирование перехода к круговой экономике, где один и тот же продукт используется несколько раз.

Отмечается, что средства также помогут местным властям реагировать на последствия пандемии covid-19.

Кроме того, утвержден проект соглашения о финансировании мероприятия «Механизм развития гражданского общества Украины», который предусматривает максимальное финансирование со стороны ЕС в размере 20 млн евро.

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