Международные резервы за месяц сократились на $2,6 миллиарда

Международные резервы Украины по состоянию на 29 сентября составляли $26,5 млрд. Об этом сообщил в фейсбуке глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Международные резервы за месяц сократились на $2,6 миллиарда
Фото: epravda.com.ua

На сколько сократились за месяц

«Объем международных резервов, который на 29 сентября составил $26,5 млрд, является достаточным для стабилизации чрезмерных колебаний на валютном рынке», – написал Данилишин.

По данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Украины составляли более $29 млрд. Таким образом, в течение месяца международные резервы сократились на $2,6 млрд, или почти на 10%.

Таким образом, сокращение международных резервов отмечено впервые за последние четыре месяца.

По словам Данилишина, традиционный для начала осени рост спроса на валюту (среднедневной спрос на иностранную валюту в сентябре был выше, чем в августе на 12,4% или $31,3 млн), НБУ сглаживал с помощью интервенций на межбанке. Так, за период 14-28 сентября объем выкупа валюты составил $254 млн.

«Общее сальдо валютных интервенций НБУ с начала 2020 года является положительным на уровне почти $1 млрд,» – отметил глава Совета НБУ.

Напомним

  • Официальные резервные активы НБУ за август увеличились с $28,802 млрд до $29,049 млрд, или на 0,9%.
  • По состоянию на 1 августа 2020 года международные резервы Украины составляли $28,802 млрд (в эквиваленте) по предварительным данным. В июле они увеличились на 1%.
  • Ранее с НБУ заявили, что золотовалютные резервы Украины в 2020 году превысят $29 млрд, несмотря на период пиковых выплат по внешним долгам.

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