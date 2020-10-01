Количество пользователей криптовалют увеличилось за год на 189% — исследование

Университет Кембриджа провел исследование, по результатам которого количество уникальных пользователей криптовалют за год увеличилось на 189%. Об этом сообщается в отчете университета.

Фото: bits.media

Динамика роста

На текущий момент криптовалютными кошельками владеет 101 млн человек, при этом самих кошельков насчитывается 191 млн. В 2016 году криптовалютами пользовалось лишь 5 млн человек, а количество кошельков на тот момент составляло 45 млн.

Интересно, что за последний год количество пользователей криптовалют увеличилось на 189%, а вот количество кошельков лишь на 37%. Это говорит о том, что новые пользователи заводят лишь один кошелек.

Динамика инфраструктуры

Исследователи также отметили рост инфраструктуры стабильных криптовалют. С 2018-го по 2020 год количество поставщиков услуг, принимающих для оплаты Tether, увеличилось с 4% до 32%. При этом поддержка других стейблкоинов увеличилась с 11% до 55%.

При этом рост количества сотрудников криптовалютных компаний, работающих на полную ставку, замедлился на 29% в 2019 году.

Также аналитики посчитали, что 39% электроэнергии для работы майнингового оборудования берется из возобновляемых источников. В основном для питания ферм используется энергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями.

Динамика в Украине

Украина по-прежнему остается мировым лидером №1 по использованию криптовалют.

В Минцифры отмечают, что Украина имеет такие высокие показатели на рынке виртуальных активов по ряду причин: