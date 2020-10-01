Количество пользователей криптовалют увеличилось за год на 189% — исследование
Университет Кембриджа провел исследование, по результатам которого количество уникальных пользователей криптовалют за год увеличилось на 189%. Об этом сообщается в отчете университета.
Динамика роста
На текущий момент криптовалютными кошельками владеет 101 млн человек, при этом самих кошельков насчитывается 191 млн. В 2016 году криптовалютами пользовалось лишь 5 млн человек, а количество кошельков на тот момент составляло 45 млн.
Интересно, что за последний год количество пользователей криптовалют увеличилось на 189%, а вот количество кошельков лишь на 37%. Это говорит о том, что новые пользователи заводят лишь один кошелек.
Динамика инфраструктуры
Исследователи также отметили рост инфраструктуры стабильных криптовалют. С 2018-го по 2020 год количество поставщиков услуг, принимающих для оплаты Tether, увеличилось с 4% до 32%. При этом поддержка других стейблкоинов увеличилась с 11% до 55%.
При этом рост количества сотрудников криптовалютных компаний, работающих на полную ставку, замедлился на 29% в 2019 году.
Также аналитики посчитали, что 39% электроэнергии для работы майнингового оборудования берется из возобновляемых источников. В основном для питания ферм используется энергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями.
Динамика в Украине
Украина по-прежнему остается мировым лидером №1 по использованию криптовалют.
В Минцифры отмечают, что Украина имеет такие высокие показатели на рынке виртуальных активов по ряду причин:
- украинское сообщество блокчейн-разработчиков — одно из крупнейших в мире (топ-3), и в Украине значительное криптокомьюнити;
- Украина демонстрирует высокий уровень цифровой осведомленности населения (входит в ТОП-5 по безналичным платежам в мире);
- имеет качественный образовательный интеллектуальный базис;
- значительное количество мелких предпринимателей занимаются посредничеством на международных маркетплейсах, где используются виртуальные активы для расчетов;
- виртуальные активы стали удобными для использования украинцами, потому что Украина имеет ряд ограничений в более традиционных сферах: отсутствует фондовый рынок, ограничен доступ к мировому рынку капиталов, а вход в рынок недвижимости высокий.