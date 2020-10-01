Кремль обязал Газпром поддерживать курс рубля за счет продажи валютной выручки

Рубль активно укрепляется к доллару и евро на Московской бирже днем в среду. Инвесторы фиксируют прибыль в последний день месяца после наблюдавшихся в течение всего сентября распродаж нацвалюты.



Курс доллара в 13:26 составил 78,36 руб., опустившись на 72,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 91,78 руб. - минус 1,0825 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 45 евро) уменьшилась на 88,45 копейки - до 84,39 рубля.



По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дорожает к доллару и евро на дневных торгах благодаря ряду факторов. Это фиксация прибыли, ребалансировка позиций в последний день месяца, предстоящие аукционы Минфина по продаже ОФЗ. Кроме того, активность покупателей поддерживается новостью о директиве правительства от 1 сентября N8036п-П13, которая обязала как минимум три роSSийские госкомпании - "Газпром", "Роснефть" и "АЛРОСА" - поддерживать валютные активы не выше определенного исторического уровня.



Как рассказал в этой связи интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, новость о получении госкомпаниями директивы о сокращении валютных активов, которая потребует продажи валюты на рынке, является одной из основных причин укрепления рубля в среду. "Во-первых, продажа валюты госкомпаниями в сочетании с началом операций по продаже валюты Центральным банком с 1 октября и ожидаемым увеличением продажи валюты Минфином в следующе месяце подтолкнут баланс на рынке в сторону предложения валюты. Более того, сам факт возврата к таким антикризисным мерам показывает готовность ЦБ и правительства использовать имеющиеся инструменты для стабилизации ситуации на валютном рынке", - подчеркивает А.Кадулин.



"Во вторник стало известно о подписанной 1 сентября директиве правительства госкомпаниям и их дочерним обществам привести чистый уровень иностранных активов в соответствие с тем, который был на 1 октября 2018 года. Упоминание именно чистого уровня иностранных активов означает, что у компаний не возникнет проблем с выполнением валютных обязательств и погашением валютных долгов. Как минимум в краткосрочной перспективе эта мера может заставить госкомпании увеличить продажи иностранной валюты, что должно поддержать рубль. Впервые подобная директива принималась в 2014 году, когда также наблюдалось резкое ослабление рубля. (. . .) В среднесрочной перспективе эффект для рубля будет нейтральным, в этом году поступления экспортной выручки значительно сократились, валютные доходы госкомпаний резко упали", - в свою очередь, отмечает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева.



