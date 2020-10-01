Кремль обязал Газпром поддерживать курс рубля за счет продажи валютной выручки

Кремль обязал Газпром поддерживать курс рубля за счет продажи валютной выручки

Рубль активно укрепляется к доллару и евро на Московской бирже днем в среду. Инвесторы фиксируют прибыль в последний день месяца после наблюдавшихся в течение всего сентября распродаж нацвалюты.

Курс доллара в 13:26 составил 78,36 руб., опустившись на 72,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 91,78 руб. - минус 1,0825 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 45 евро) уменьшилась на 88,45 копейки - до 84,39 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дорожает к доллару и евро на дневных торгах благодаря ряду факторов. Это фиксация прибыли, ребалансировка позиций в последний день месяца, предстоящие аукционы Минфина по продаже ОФЗ. Кроме того, активность покупателей поддерживается новостью о директиве правительства от 1 сентября N8036п-П13, которая обязала как минимум три роSSийские госкомпании - "Газпром", "Роснефть" и "АЛРОСА" - поддерживать валютные активы не выше определенного исторического уровня.

Как рассказал в этой связи интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, новость о получении госкомпаниями директивы о сокращении валютных активов, которая потребует продажи валюты на рынке, является одной из основных причин укрепления рубля в среду. "Во-первых, продажа валюты госкомпаниями в сочетании с началом операций по продаже валюты Центральным банком с 1 октября и ожидаемым увеличением продажи валюты Минфином в следующе месяце подтолкнут баланс на рынке в сторону предложения валюты. Более того, сам факт возврата к таким антикризисным мерам показывает готовность ЦБ и правительства использовать имеющиеся инструменты для стабилизации ситуации на валютном рынке", - подчеркивает А.Кадулин.

"Во вторник стало известно о подписанной 1 сентября директиве правительства госкомпаниям и их дочерним обществам привести чистый уровень иностранных активов в соответствие с тем, который был на 1 октября 2018 года. Упоминание именно чистого уровня иностранных активов означает, что у компаний не возникнет проблем с выполнением валютных обязательств и погашением валютных долгов. Как минимум в краткосрочной перспективе эта мера может заставить госкомпании увеличить продажи иностранной валюты, что должно поддержать рубль. Впервые подобная директива принималась в 2014 году, когда также наблюдалось резкое ослабление рубля. (. . .) В среднесрочной перспективе эффект для рубля будет нейтральным, в этом году поступления экспортной выручки значительно сократились, валютные доходы госкомпаний резко упали", - в свою очередь, отмечает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"
Суд наложил арест на имущество черкасского АзотаСуд наложил арест на имущество черкасского Азота
АЭС Украины снижают выработку энергииАЭС Украины снижают выработку энергии
Фонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 годуФонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 году
Блок рекламы


Похожие новости
Курс валют в Киеве: 30 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 30 сентября 2020 года
Рада поддержала запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетнимРада поддержала запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним
Суд обязал ФГВФЛ выплатить 30,5 миллиона негосударственному пенсионному фондуСуд обязал ФГВФЛ выплатить 30,5 миллиона негосударственному пенсионному фонду
В НБУ говорят, что секретных договоренностей о курсе 30 грн/$ нетВ НБУ говорят, что секретных договоренностей о курсе 30 грн/$ нет
Счетная палата выявила 20,6 млрд грн дополнительных резервов дохода в госбюджет-2021Счетная палата выявила 20,6 млрд грн дополнительных резервов дохода в госбюджет-2021
Факторов для падения курса до 30 грн/долл. нет – НБУФакторов для падения курса до 30 грн/долл. нет – НБУ
Депутаты предлагают выпустить ОВГЗ для расчетов за электроэнергию с «зелеными»Депутаты предлагают выпустить ОВГЗ для расчетов за электроэнергию с «зелеными»
Курс валют в Киеве: 28 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 28 сентября 2020 года
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Курс валют в Киеве: 25 сентября 2020 годаКурс валют в Киеве: 25 сентября 2020 года
Последние новости
Подгружаем последние новости