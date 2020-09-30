Shell спишет 1,5 млрд долл. из-за обесценивания активов и уволит 9 тыс. человек

Shell спишет 1,5 млрд долл. из-за обесценивания активов и уволит 9 тыс. человек

Британско-нидерландская Royal Dutch Shell сообщила, что в lll квартале спишет 1-1,5 млрд долл. в связи с обесцениванием активов. До конца 2022 года компания сократит штат на 7000-9000 человек.

В том числе до конца 2020 года из Shell 1500 сотрудников уволятся по собственному желанию. Пока в компании работает около 83 тыс. человек, по данным FactSet.

Shell заявила, что меры по упрощению организационной структуры помогут к 2022 году достичь экономии в 2-2,5 млрд долл. в год.

Компания также сообщила, что добыча по итогам третьего квартала оценивается в 2,15-2,25 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Этот показатель включает потерю 60-70 тыс. бнэ/с из-за ураганов в Мексиканском заливе.

Загрузка НПЗ в июле-сентябре составляла 64-68%. Продажи нефтепродуктов, как ожидается, будут находиться в диапазоне от 4 млн до 5 млн баррелей в сутки.

Котировки акций Shell растут более чем на 2% в ходе торгов в Лондоне в среду. С начала текущего года капитализация компании упала на 55%.

МинПром по материалам Интерфакс

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