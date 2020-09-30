Ощадбанк отчитался о миллиардной прибыли за 8 месяцев 2020 года

Ощадбанк отчитался о прибыли за восемь месяцев 2020 года, и цифры превысили все ожидания Нацбанка. Доля ОВГЗ в активах госбанка выросла до 42,6%. Общая прибыль финучреждения за этот период составила 4,44 млрд грн.

Из этой суммы 4,1 млрд грн как раз составляет торговая прибыль от продажи ОВГЗ в следствии ослабления курса гривны.

Объем ОВГЗ в портфеле Ощадбака в июле увеличился на 3,1 млрд грн (за первое полугодие – на 10,9 млрд. грн) до 97,2 млрд грн, а в августе доля ОВГЗ в активах Ощадбанка составляла 42,6%.

Ощадбанк на сегодняшний день занимает второе место среди украинских банков по объему прибыли, уступая ПриватБанку.

ПриватБанк также провел перерасчет ОВГЗ-портфеля. Как известно, клиенты этого банка имеют возможность покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме онлайн через Приват24.

Напомним, что вскоре "Нафтогаз" планирует продавать газ через отделения "Укрпочты", ПриватБанка и Ощадбанка.