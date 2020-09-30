АЭС Украины снижают выработку энергии

АЭС Украины снижают выработку энергии

29 сентября атомные станции Украины недовыработали 14,51 млн кВт·ч электроэнергии. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает БизнесЦензор.

30 сентября 2020 года на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. Доступная генерирующая мощность НАЭК "Энергоатом" составляет – 8 660 МВт, текущая мощность – 8 200 МВт. 30 сентября 2020 года энергоблоки АЭС Украины выработали 193,7 млн кВт·ч.

"Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 14,51 млн кВт·ч электроэнергии", - сообщает "Энергоатом".

С начала сентября производство составляет 5 437,1 млн кВт·ч. Из-за балансовых ограничений, АЭС с начала сентября недовыработали 266,85 млн кВт·ч. С начала 2020 года - 56 572,49 млн кВт·ч. Из-за балансовых ограничений АЭС с начала года недовыработали 8 400,6 млн кВт·ч.

Производство электроэнергии всеми электростанциями государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" в январе-августе 2020 года сократилось на 6,2% (на 3 млрд 413,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 51 млрд 284,8 млн кВт-ч.

"Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65% (на 1 млрд 397,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 83 млрд 228,4 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт. 

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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