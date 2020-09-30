Объем страховых премий в первом полугодии вырос на 4,4% — НБУ

Национальный банк Украины подвел итоги работы страхового рынка за первое полугодие 2020 года, сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Как выросли объемы премий

Результаты работы страхового рынка свидетельствуют, что, несмотря на коронакризис и снижение экономической активности, страховщики нарастили объем премий и в общем страховании, и в страховании жизни.

В целом объем страховых премий за отчетный период составил 21 млрд грн.

Итоги работы рынка страхования жизни показали его стабильный рост. Объемы премий по страхованию жизни по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 10% и составили 2,3 млрд грн.

Почему выросли

Страховщикам удалось сохранить приемлемый финансовый результат за счет:

умеренного роста страховых премий;

сохранения устойчивых показателей убыточности;

избежания обесценивания активов.

Сколько ушло с рынка

В целом же размер собранных страховых премий в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 уменьшился.

Причиной этого стал добровольный выход с рынка за указанный период 20 страховщиков.

Еще 6 страховщиков не подало отчетность за первое полугодие, зато в июле 2020 года они подали заявления об аннулировании лицензий. Доля последних составила около 7% в общем объеме страховых премий.