В Amazon можно будет расплатиться отпечатком руки

В Amazon можно будет расплатиться отпечатком руки

Устройство пока будет устанавливаться только в магазинах самой компании, и уже работает в двух супермаркетах Amazon-Go в Сиэтле, однако в дальнейшем предполагается расширение его использования.

Как отмечает издание Golem. de, сфера применения Amazon One не ограничивается только магазинами — аппарат может устанавливаться также, например, при входе на стадионы или в офисы. При этом устройство может привязать к обычной кредитной карте или номеру мобильного телефона, поэтому теперь при посещении супермаркетов компании можно будет расплатиться не имея аккаунта Amazon.

При идентификации ладони устройство использует различные ее признаки, которые вместе образуют так называемую «подпись» — она будет храниться в зашифрованном виде на серверах компании.

В прошлом году стало известно о том, что Amazon подала патент на распознающее устройство, которое идентифицирует покупателей по руке и позволяет таким образом осуществлять оплату. При этом в качестве идентификационных признаков предполагалось использовать не только рисунок кожи, но и особенности внутреннего строения руки — рисунка вен, костей, мягких тканей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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