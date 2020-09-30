Рада поддержала запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним

Нарушителям грозит штраф до 13 600 гривень.

Рада поддержала запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним
Фото: depositphotos.comdiego_cervo

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о запрете продажи электронных сигарет украинцам в возрасте до 18 лет.

Законопроект №3628, поданный Кабинетом министров, поддержали 272 народных депутата, сообщает РБК-Украина.

Закон предлагает запретить продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, наряду с традиционными табачными изделиями. Планируется запретить и продажу товаров детского ассортимента, имитирующих табачные изделия или электронные сигареты.

В законе штрафом наказывается нарушение правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемых в них.

Речь идет о продаже в помещениях или на территориях, запрещенных законом, или в других местах, определенных решением местных властей, как такие, где розничная торговля этими товарами запрещена. Также нарушением считается и их продажа лицу, которому нет 18 лет.

Нарушение правил торговли этими товарами, в том числе и электронными сигаретами, предлагают наказывать штрафом от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800-13600 гривень).

Торговлю пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемых в электронных сигаретах, с рук хотят наказывать таким же штрафом с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи этих товаров.

Если же правила продажи нарушает лицо, которое в течение года штрафовали за аналогичное нарушение, его ждет админвзыскание в размере от 800 до 1400 таких минимумов (13 600-23 800 гривень) с конфискацией предметов торговли.

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