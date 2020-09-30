ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 2 миллиардов

Министерство финансов на аукционе 29 сентября привлекло в бюджет 2 млрд гривен от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в нацвалюте. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 2 миллиардов
Фото: unian.net

Какие облигации предложили инвесторам

Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 210 дней на 1 921,99 млн гривен под 8% годовых, 364 дня – под 9,5% годовых и 672 дня – под 10,5% годовых.

Наибольший спрос был сосредоточен на 6-месячных ОВГЗ, от размещения которых в государственный бюджет привлекли 1922 млн гривен.

Сколько привлекли в бюджет

От размещения гривневых 1-летних бумаг в госбюджет привлекли 25 млн грн, а от 2-летних — 88 млн гривен.

Средневзвешенная доходность по 6-месячным ОВГЗ составила 8%, 1-летних ОВГЗ составила 9,5%, а за 2-летним бумагам — 10,5%.

Всего в госбюджет привлечено 2 035,424 млн гривен.

Итоги предыдущих аукционов

  • На аукционе 22 сентября Минфин привлек в бюджет 329,650 млн грн от размещения ОВГЗ в гривне.
  • 15 сентября Минфин привлек в бюджет 6,025 млрд грн от размещения ОВГЗ в гривне и долларах, что в 18 раз больше, чем 22 сентября.
  • 8 сентября разместил гривневые ОВГЗ на 1 млрд гривен.
  • 1 сентября министерство разместило гривневые ОВГЗ на 2,8 млрд гривен.
  • В 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн ??евро за счет размещения ОВГЗ.

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