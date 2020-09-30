Банки-банкроты в августе получили 301 миллион

В августе на счета неплатежеспособных банков, находящихся в ликвидации и управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц, поступило 301,4 млн грн. Об этом сообщает ФГВФЛ.

Банки-банкроты в августе получили 301 миллион
Фото: finclub.net

Из общей суммы поступлений наибольший объем средств получено от реализации активов — 292,5 млн грн.

Кто лидировал по объемам поступлений

Дельта Банк — 170,9 млн грн;
Родовид Банк — 32,3 млн грн;
Промышленно-транспортный банк (ПТБ) — 23 млн грн;
ВТБ Банк — 19,3 млн грн;
Банк «Финансовая инициатива» — 15,2 млн грн.

Кроме того, за счет погашения кредитов банки-банкроты в августе получили 7,4 млн грн, аренды имущества — 1,5 млн грн.

Напомним

С начала года общая сумма поступлений на счета неплатежеспособных банков составила 3,8 млрд грн.

В июле на счета неплатежеспособных банков поступили рекордные в этом году 667 млн грн.

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