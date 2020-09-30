Goldman Sachs: коронавирус изменил валютный рынок

Традиционные стратегии «кэрри-трейд» и хеджирования больше не работают на Форексе, отмечает Goldman Sachs.

Goldman Sachs: коронавирус изменил валютный рынок
Фото: rusvest.ru

«Рецессия, спровоцированная пандемией коронавируса, трансформировала «кэрри» и волатильность валютного рынка», — пишут эксперты Goldman Sachs. — «Это привело к тому, что сегодня хеджирование валютных рисков больше не работает для международных инвесторов так, как раньше».

Инвестиции в валюты

Инвестиции в валюты развивающихся стран имеют долгосрочную ценность за счет «кэрри», отмечают аналитики банка.

А вот покупка валюты G10 против другой такой же валюты при отсутствии «кэрри» не создает никаких долгосрочных предпосылок для заработка и лишь является потенциальным источником ненужной волатильности, за которую инвестор не получает никакой платы.

Покупка одной валюты G10 против другой (например, евро против франка) не принесла в этом году ничего, кроме рисков: курс почти не изменился с начала года, реального «кэрри» нет, зато наблюдались довольно резкие рыночные движения.

Прогноз аналитиков

Поэтому в ближайшие годы международные инвесторы, особенно из Европы и Японии, будут все чаще хеджировать валютные риски с помощью доллара, который все еще имеет небольшой «кэрри».

Раньше подобные риски хеджировались другими способами, например, путем покупки волатильности.

Что такое «кэрри-трейд»

Carry trade — стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок.

В основе стратегии лежит то обстоятельство, что в различных государствах величины процентных ставок в национальной валюте могут существенно отличаться длительное время, что позволяет занять средства под низкие процентные ставки, конвертировать их в другую валюту и разместить под более высокие проценты.

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