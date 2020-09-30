НБУ предупредил украинцев о вербовании для переводов денег (видео)

В интернете активизировались мошенники, предлагающие украинцам работу по осуществлению денежных переводов, при этом такие переводы на самом деле представляют собой операции по «отмыванию» нелегальных доходов. Об этом сообщил Национальный банк в фейсбуке.

НБУ предупредил украинцев о вербовании для переводов денег (видео)
Фото: pedrada.com.ua

Как работают мошенники

«Из-за карантина многие люди остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным», – подчеркивают в НБУ.

  • Объявления злоумышленников с предложением удаленной работы и хорошей зарплаты часто появляются в интернете.
  • Мошенники сообщают, что опыт работы не является обязательным, однако нужно иметь банковский счет, принимать и переводить платежи.
  • Подобные объявления должны настораживать, поскольку таким образом преступники вербуют так называемых денежных мулов или дропов.

Это люди, помогающие «отмывать» нелегальные доходы, полученные от:

  • торговли наркотиками;
  • торговли людьми;
  • кражи средств с платежных карт.

Предупреждение НБУ

«Будьте осторожны! Эта деятельность – незаконна, за нее можно попасть за решетку. В любой ситуации следует оставаться честным человеком. Лучше поискать другое предложение от достойного работодателя», – предупреждают в Нацбанке.

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