НБУ предупредил украинцев о вербовании для переводов денег (видео)

В интернете активизировались мошенники, предлагающие украинцам работу по осуществлению денежных переводов, при этом такие переводы на самом деле представляют собой операции по «отмыванию» нелегальных доходов. Об этом сообщил Национальный банк в фейсбуке.

Фото: pedrada.com.ua

Как работают мошенники

«Из-за карантина многие люди остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным», – подчеркивают в НБУ.

Объявления злоумышленников с предложением удаленной работы и хорошей зарплаты часто появляются в интернете.

Мошенники сообщают, что опыт работы не является обязательным, однако нужно иметь банковский счет, принимать и переводить платежи.

Подобные объявления должны настораживать, поскольку таким образом преступники вербуют так называемых денежных мулов или дропов.

Это люди, помогающие «отмывать» нелегальные доходы, полученные от:

торговли наркотиками;

торговли людьми;

кражи средств с платежных карт.

Предупреждение НБУ

«Будьте осторожны! Эта деятельность – незаконна, за нее можно попасть за решетку. В любой ситуации следует оставаться честным человеком. Лучше поискать другое предложение от достойного работодателя», – предупреждают в Нацбанке.