В сентябре восстановление китайской экономики замедлилось

В сентябре восстановление экономики Китая после коронакризиса начало замедляться. Об этом свидетельствуют низкие продажи домов и автомобилей, слабость фондового рынка и ухудшение деловой уверенности, пишет Bloomberg, передает Liga.net.

Фото: unian.net

Что указывает на замедление экономики

Издание проанализировало восемь экономических показателей Китая и свело их в индикатор восстановления экономики страны.

Выяснилось, что осенью восстановление замедлилось: если по 7-балльной шкале (где 7 – это высокий рост экономики, а 1 – минимальный) летом индикатор был в районе 5, то в сентябре он упал к уровню 3.

Китайская экономика начала откатываться назад, считают аналитики. Как пишет Bloomberg, для более стабильного восстановления экономики необходим скачок государственных расходов на ее поддержку, причем на широком фронте.

В целом восстановление характеризуют как неравномерное: с одной стороны растут объемы производства, а с другой – замедление развития малых предприятий, снижается доверие бизнеса.

Напомним

Пандемия коронавируса ударила по экономике Китая раньше, чем по другим странам. Были введены жесткие ограничительные меры. Из-за них в первом квартале ВВП Китая сократился на 6,8% (г/г).

Однако и восстанавливаться экономика КНР начала раньше, чем в других странах. В конце июля Fitch повысило прогноз роста китайской экономики на этот год до 2,7% с ожидавшихся в июне 1,2%.