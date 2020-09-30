Нью-Йорк опередил Лондон в рейтинге мировых финансовых центров

Лондон по сравнению с прошлым годом поднялся на 24 позиции выше в рейтинге, но ему не хватило всего четырех оценочных баллов, чтобы опередить Нью-Йорк. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Y/Zen и Китайского института развития.

Фото: interactive-english.ru

Топ-20 мировых финансовых центров:

Нью-Йорк Лондон Шанхай Токио Гонконг Сингапур Пекин Сан-Франциско Шэньчжэнь Цюрих Лос-Анджелес Люксембург Эдинбург Женева Бостон Франкфурт Дубай Париж Вашингтон Чикаго

Согласно рейтингу, лишь 10 из 50 лидеров рейтинга показали положительную динамику по сравнению с прошлым годом, остальные продемонстрировали снижение своей позиции в рейтинге.

По мнению авторов исследования, к сильным колебаниям в результатах привели «неопределенность в отношении торговли, политической стабильности и экономического влияния пандемии».

Методика исследования

Каждому финансовому центру среди участников рейтинга Z/Yen Group начисляется суммарный балл в соответствии с пятью факторами: условия ведения бизнеса (наличие принципа верховенства закона, политическая стабильность, удобные меры регулирования и т.д.), инфраструктура (информационные технологии, транспорт и т.д.), человеческий капитал (гибкий рынок труда, доступность персонала), качество финансовой системы (доступность капитала, ликвидность рынков) и репутация (узнаваемость, бренд города).

Сами финансисты указывали условия ведения бизнеса и наличие квалифицированной рабочей силы в качестве самых важных факторов при выборе финансовой площадки, следует из опроса Z/Yen Group среди участников рынка.