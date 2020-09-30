Нью-Йорк опередил Лондон в рейтинге мировых финансовых центров

Лондон по сравнению с прошлым годом поднялся на 24 позиции выше в рейтинге, но ему не хватило всего четырех оценочных баллов, чтобы опередить Нью-Йорк. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Y/Zen и Китайского института развития.

Нью-Йорк опередил Лондон в рейтинге мировых финансовых центров
Фото: interactive-english.ru

Топ-20 мировых финансовых центров:

  1. Нью-Йорк
  2. Лондон
  3. Шанхай
  4. Токио
  5. Гонконг
  6. Сингапур
  7. Пекин
  8. Сан-Франциско
  9. Шэньчжэнь
  10. Цюрих
  11. Лос-Анджелес
  12. Люксембург
  13. Эдинбург
  14. Женева
  15. Бостон
  16. Франкфурт
  17. Дубай
  18. Париж
  19. Вашингтон
  20. Чикаго

Согласно рейтингу, лишь 10 из 50 лидеров рейтинга показали положительную динамику по сравнению с прошлым годом, остальные продемонстрировали снижение своей позиции в рейтинге.

По мнению авторов исследования, к сильным колебаниям в результатах привели «неопределенность в отношении торговли, политической стабильности и экономического влияния пандемии».

Методика исследования

Каждому финансовому центру среди участников рейтинга Z/Yen Group начисляется суммарный балл в соответствии с пятью факторами: условия ведения бизнеса (наличие принципа верховенства закона, политическая стабильность, удобные меры регулирования и т.д.), инфраструктура (информационные технологии, транспорт и т.д.), человеческий капитал (гибкий рынок труда, доступность персонала), качество финансовой системы (доступность капитала, ликвидность рынков) и репутация (узнаваемость, бренд города).

Сами финансисты указывали условия ведения бизнеса и наличие квалифицированной рабочей силы в качестве самых важных факторов при выборе финансовой площадки, следует из опроса Z/Yen Group среди участников рынка.

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