Нью-Йорк опередил Лондон в рейтинге мировых финансовых центров
Лондон по сравнению с прошлым годом поднялся на 24 позиции выше в рейтинге, но ему не хватило всего четырех оценочных баллов, чтобы опередить Нью-Йорк. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Y/Zen и Китайского института развития.
Топ-20 мировых финансовых центров:
- Нью-Йорк
- Лондон
- Шанхай
- Токио
- Гонконг
- Сингапур
- Пекин
- Сан-Франциско
- Шэньчжэнь
- Цюрих
- Лос-Анджелес
- Люксембург
- Эдинбург
- Женева
- Бостон
- Франкфурт
- Дубай
- Париж
- Вашингтон
- Чикаго
Согласно рейтингу, лишь 10 из 50 лидеров рейтинга показали положительную динамику по сравнению с прошлым годом, остальные продемонстрировали снижение своей позиции в рейтинге.
По мнению авторов исследования, к сильным колебаниям в результатах привели «неопределенность в отношении торговли, политической стабильности и экономического влияния пандемии».
Методика исследования
Каждому финансовому центру среди участников рейтинга Z/Yen Group начисляется суммарный балл в соответствии с пятью факторами: условия ведения бизнеса (наличие принципа верховенства закона, политическая стабильность, удобные меры регулирования и т.д.), инфраструктура (информационные технологии, транспорт и т.д.), человеческий капитал (гибкий рынок труда, доступность персонала), качество финансовой системы (доступность капитала, ликвидность рынков) и репутация (узнаваемость, бренд города).
Сами финансисты указывали условия ведения бизнеса и наличие квалифицированной рабочей силы в качестве самых важных факторов при выборе финансовой площадки, следует из опроса Z/Yen Group среди участников рынка.