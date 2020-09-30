Баффет продал акции поставщика медуслуг DaVita на $176 миллионов

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway 17 сентября продала 2 млн акций поставщика медицинских услуг DaVita. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Barron’s.

Фото: hromadske.ua

За сколько продали акции

Сумма, полученная Berkshire Hathaway за акции, составила $176 млн, или в среднем $88 за акцию.

Что известно о DaVita

DaVita по результатам второго квартала входила в топ-10 портфеля Berkshire Hathaway и была единственной компанией из сектора здравоохранения в десятке. Сейчас — после продажи — он владеет пакетом в 31,7%, или 36,1 млн акций, о чем свидетельствует документ Комиссии по бумагам и биржам (SEC).

Котировки DaVita пошли вниз после того, как стало известно о сделке Баффета. Ко времени закрытия рынка в пятницу, 25 сентября, акции потеряли в стоимости 7%. Ранее, с начала года и до 17 сентября, рыночная стоимость DaVita увеличилась на 20%.

DaVita — крупный поставщик медицинских услуг. Основное направление деятельности компании — услуги диализа cтрадающим хронической почечной недостаточностью или терминальной стадией почечной недостаточности. DaVita занимает 37% рынка диализа США . У нее 2753 амбулаторных диализных центра в США и 259 амбулаторных диализных центров в десяти других странах.

Эксперты, опрошенные сервисом Refinitiv, ожидают, что в течение ближайшего года акции DaVita подорожают на 16,57%, до $97,8 за ценную бумагу. Тем не менее в среднем аналитики рекомендуют держать акции медицинской компании.

Напомним

6 июля Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, управляемый миллиардером Уорреном Баффетом, купил газовые активы у американской Dominion Energy.

24 июля Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличил свою долю в Bank of America (BofA) до 11,3% акций, приобретя их на $ 800 млн.