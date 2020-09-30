Повышение цен на электроэнергию для населения не будет. Минэнерго опровергло информацию

Информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября является недостоверной. Соответствующее сообщение размещено на сайте Минэнерго.

Фото: ubr.ua

Что говорят в Минэнерго

«В средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября текущего года. Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца текущего года остается неизменной», — говорится в сообщении.

В Минэнерго отмечают, что тарифы на электроэнергию, отпускаемые населению, установленные постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 26.02.2015 № 220.

Цены на электрическую энергию

Согласно этому постановлению, цена на электрическую энергию составляет (с НДС):

до 100 кВт/ч — 90 коп. за кВт/ч

более 100 кВт/ч — 168 коп. за кВт/ч.

Напомним

28 сентября СМИ сообщили, что правительство планирует повысить тариф на первые 100 кВт/ч электроэнергии для бытовых потребителей почти в два раза — до 1,68 грн.

5 мая НКРЕКП распространило презентацию своего видения будущего развития рынка электроэнергии и выхода из энергетического кризиса, возникшего в Украине.

Регулятор, в частности, предложил с 1 января 2021 отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-час/месяц.

В случае если соответствующее решение будет принято, тарифы для населения могут вырасти до 1,4 гривны за киловатт-час, а экономия для рынка электроэнергии составит до 12 млрд гривен.