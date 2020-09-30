Евросоюз думает вывести из обращения монеты в 1 и 2 евроцента

К концу следующего года Евросоюз может отказаться от дальнейшего использования монет номиналом в 1 и 2 евроцента. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Stockworld.

Евросоюз думает вывести из обращения монеты в 1 и 2 евроцента
Фото: strana.ua

Планы Еврокомиссии

Еврокомиссия оценит целесообразность использования мелких монет номиналом в 1 и 2 цента и по итогам примет окончательное решение.

Процедура оценки включает открытые консультации, которые продлятся 15 недель с участием широкого круга участников, включая другие институты, органы национальной власти, потребителей и гражданское общество.

«Такой оценки требует законодательство ЕС, предоставляющее Еврокомиссии полномочия проводить периодический и внимательный осмотр использование различных монет евро по критериям их стоимости и практического использования, в частности, монет номиналом в 1 и 2 цента», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Когда примут решение

Еврокомиссия изучит экономический, природоохранный и социальный эффект, который могут вызвать такие новые правила округления наличных платежей.

На основе проведенной оценки Еврокомиссия до конца 2021 года решит, вводить ли универсальные правила округления сумм наличных платежей в еврозоне.

Напомним

  • С 1 октября 2020 года в Украине из обращения будут выведены монеты номиналом 25 копеек, а также все бумажные банкноты, выпущенные до 2003 года. Они перестают быть платежным средством.
  • Ранее редактор «Минфина» Юрий Гусев рассказал, что делать, если в кошельке остались устаревшие деньги.

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