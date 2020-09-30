"Нафтогаз" сохранил цену на газ для населения в октябре на уровне сентября

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" сохранила цены на газ на октябрь на текущем уровне - 4,7 грн/кубометр в рамках пакета "Месячный" и 5,24 грн/кубометр в рамках тарифа "Годовой".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ценовые предложения в октябре останутся неизменными как для оптовых покупателей (трейдеров, газсбытов) ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг», так и для для бытовых клиентов ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины»", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа "Нафтогаз Украины" сообщил, что сентябрьская цена на природный газ для нужд населения в тарифе "Месячный" составляет 4 гривны 70 копеек за кубометр с НДС, без стоимости распределения (доставки). Цена на август для населения составляла по этому тарифу 3 грн 24 копейки, то есть рост составил на 45,1%.

В июле "Нафтогаз" увеличил цену на природный газ для населения на 7,2%, или на 155 грн/тыс. куб. м по сравнению с июнем - до 2 297,53 грн/тыс. куб. м.

В "Нафтогазе" рост цен объяснили повышением стоимости газа на европейских газовых хабах, которое традиционно проходит накануне отопительного сезона.

Перед тем в компании несколько месяцев отчитывались о снижении цены на газ.

До 1 августа цена газа для бытовых клиентов компании была единой и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.