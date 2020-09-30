Криптобиржа Bitfinex вышла на традиционный фондовый рынок

На популярной бирже цифровых активов Bitfinex появились привязанные к фондовым индексам бессрочные свопы с расчетом в Tether. Об этом сообщает Bloomchain.

Фото: bitnovosti.com

Что это даст пользователям

Новые финансовые инструменты откроют перед пользователями платформы возможность выйти на традиционный фондовый рынок.

Что известно о свопах

В отличие от фьючерсных контрактов, у новых финансовых инструментов нет установленного срока действия. Всего на платформе появилось два деривативных продукта:

Бессрочный своп с привязкой к индексу STOXX Europe 50 (EUROPE50IXF0: USTF0). В него входят данных о поведении акций 50 крупных компаний в 18 странах Европы. Бессрочный своп с привязкой к индексу Deutscher Aktien Index (DAX) (GERMANY30IXF0: USTF0). На платформе он будет доступен под названием Germany 30. В него входят данные поведения акций 30 крупнейших компаний Франкфуртской фондовой биржи.

Запуск торгов свопами состоялся в 09:00 (UTC). Оба инструмента представлены с кредитным плечом 100x. Доступ к работе с ними будет открыт 24/7. Для расчета по инструментам команда платформы выбрала USDT. Представители инициативы считают, что такой подход позволил упростить процесс работы со свопами.

Что говорит биржа

«Чикагская товарная биржа (CME) вышла на рынок цифровых активов с фьючерсами на bitcoin. Теперь Bitfinex выходит на традиционные рынки», — так прокомментировал нововведение технический директор Bitfinex Паоло Ардоино.

По его словам, запуск новых продуктов – шаг навстречу предоставления клиентам доступа к работе с инструментами из «двух миров» на единой платформе.

Также новые финансовые инструменты, как считает Ардоино, позволит клиентам биржи повысить эффективность своих торговых стратегий.

Напомним

В настоящий момент Bitfinex отстаивает в судебном порядке свою непричастность к рыночным манипуляциям. Недавно команда биржи и специалисты аффилированной с ней компании Tether подали ходатайство на отклонение иска в их адрес.