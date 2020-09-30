В Morgan Stanley назвали 4 риска для рынка акций

Ситуация на рынке акций в ближайшие недели останется очень сложной, и на то есть четыре причины. Об этом пишет главный стратег Morgan Stanley по рынку акций США Майкл Уилсон.

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4 риска

По словам Уилсона, в последний месяц появились сразу несколько ключевых рисков, которые спровоцировали первую серьезную коррекцию на рынке акций в рамках нового бычьего тренда. S&P 500 снизился с недавних максимумов на 10% с лишним, а Nasdaq 100 – на 14%.

«По правде говоря, я думал, что эта коррекция произойдет в августе, но вместо этого рынок акций взлетел в новым рекордам на фоне падения реальных 10- и 30-летних ставок к историческим минимумам, а также благодаря безудержной спекуляции розничных инвесторов», — говорит аналитик.

Несмотря на это, причиной коррекции стали все те же 4 фактора риска, о которых я думал еще в августе:

во-первых , США стоят на пороге бюджетного кризиса. Конгресс занят предвыборной борьбой и спорами вокруг кандидатуры на пост нового члена Верховного Суда США . Поэтому вероятность принятия закона CARES 2 до президентских выборов, которые состоятся 3 ноября, составляет, по нашим оценкам, всего 33%;

во-вторых , ожидается начало второй волны коронавируса Covid-19 в США и других частях мира. Пока больше других от нее пострадала Европа, но мы знаем, что она продолжит распространяться. Это создает реальные риски новых локдаунов;

в-третьих , реальные долгосрочные процентные ставки, похоже, сформировали дно; и

в-четвертых, приближаются выборы президента США , исход которых неопределен. Кроме того, он может быть оспорен, а объявление финального результата — отложено.

«Одним словом, рыночная неопределенность никогда не была настолько высокой. На это указывает рост реализованной и подразумеваемой волатильности, который наблюдался в последний месяц. Рынок опционов учитывает в ценах более высокие, чем обычно риски, вокруг даты выборов. Впрочем, в 2016 году подразумеваемая волатильность рынка акций была еще выше», — рассказал стратег.

Прогноз аналитика

По его словам, повышенная волатильность сохранится в ближайшие 4-5 недель, и ситуация на рынке акций останется очень сложной. Если так и произойдет и на рынке не сформируется нового отчетливого тренда, то фондовые индексы при прочих равных, вероятно, снизятся.

«В качестве ориентировочных целей мы наметили 200-дневные МА, которые находятся примерно на 6% ниже (в случае S&P 500) и на 14% ниже (в случае Nasdaq 100)», — подытожил он.