Финкомитет Рады не поддержал увеличение суммы анонимного перевода денег до 25 тысяч

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании в понедельник отказался поддержать законопроект №3686 об увеличении максимальной суммы денежного перевода без идентификации с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Финкомитет Рады не поддержал увеличение суммы анонимного перевода денег до 25 тысяч
Фото: flickr.com

Как голосовали за документ

Соответствующий законопроект поддержали девять членов комитета, столько же воздержалось и еще один проголосовал «против».

Почему не поддержали

«Министерство финансов не поддерживает данный законопроект и просит народных депутатов также его не поддерживать. Во-первых, если у человека есть карта, то он уже автоматом идентифицирован.

Речь именно о неидентифицированных лицах и о наших обязательствах относительно имплементации норм по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов, полученных преступным путем», – отметил в ходе заседания первый замминистра финансов Денис Улютин.

Он добавил, что закон о финмониторинге, который предусматривает максимальную сумму платежа без идентификации на уровне 5 тыс. грн, принимался в рамках обязательств Украины при получении макрофинансовой помощи.

«Такое решение точно не будет позитивным для наших отношений как с внешними нашими партнерами, так и в принципе в середине», – полагает первый замминистра финансов.

О чем законопроект

Документ предлагал внести изменения в закон о финмониторинге.

28 апреля 2020 года вступил в силу закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Согласно ему максимальный размер анонимных денежных переводов был уменьшен с 15 тыс грн до 5 тыс грн.

Народные депутаты считали, что это создало значительные неудобства для простых граждан.

В законопроекте №3686 они предлагают увеличить максимальную сумму платежа без идентификации клиента с 5000 гривен до 25000 гривен.

Целью своего законопроекта депутаты назвали «защиту и обеспечение конституционных прав и свобод граждан Украины».

Напомним

28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финмониторинге. Теперь онлайн-платежи украинцев проверяют тщательнее, однако под контроль в основном подпадают высокорискованные сделки.

Новый финмоновский закон никак не повлияет на большинство операций по переводу денег. Требования закона не распространяются на:

  • оплату коммуналки, оплату налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы);
  • уплату кредита до 30 тыс. грн;
  • оплату товаров и услуг с помощью карты или другого платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
  • все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
  • снятие средств с собственного счета.

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